Snow Manの阿部亮平が、11月7日放送の『ZIP!』（日本テレビ系）出演後、自身のInstagramのストーリーズを更新。 関連：【画像】おでこ出しヘアが新鮮な阿部亮平 番組内の「ZIP!カラダチャレンジ」で挑戦した“マッチング靴下”のタイムを記録したデジタルタイマーの前でポーズを取るオフショットを公開した。 ■グレースーツ×ボルドーネクタイの爽やかコーデの阿部亮平 写真