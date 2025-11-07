『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）の公式Xが更新。白石麻衣が制服衣装で東京ディズニーランドを楽しんでいるオフショットを披露した。 【写真】増田貴久が撮影した制服衣装の爽やか笑顔の白石麻衣 ■「ゴチになります」が東京ディズニーランドで開催 人気番組『ぐるぐるナインティナイン』が東京ディズニーランドから「ゴチになりますin東京ディズニーリゾート2時間スペシャル」を11