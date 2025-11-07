ライカカメラ社は、ミラーレスカメラ「SL3 "Reporter"」を11月15日（土）に発売する。直販価格は127万6,000円。報道写真やルポルタージュ向けに外装の耐久性を高めた仕様となる。 外装には、ダークグリーンの耐傷性塗装とアラミド繊維を採用し、摩耗や環境ダメージへの耐性を強化した。外装のテクスチャーによりグリップ力も向上しているという。 ライカの赤いロゴは省き、ブラ