山形県米沢市の温泉旅館に居座っていたクマはきょう昼前に緊急銃猟で駆除されました。 【写真を見る】山形県内初の "緊急銃猟" で駆除クマが温泉旅館に居座る経営者の家族は「フロントが壊される音がする」（山形・米沢市） 警察によりますときょう午前７時ごろ、山形県米沢市の温泉旅館、滑川温泉福島屋の館内にクマが侵入しました。 クマは体長１．２メートルの成獣とみられ、フロント付近に居座るなどしていました