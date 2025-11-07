システムズ・デザイン [東証Ｓ] が11月7日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比44.8％増の2.1億円に拡大し、通期計画の5.8億円に対する進捗率は5年平均の31.5％を上回る35.7％に達した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比13.9％増の3.7億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績であ