Image: Thrive Studios ID / Shutterstock.com ハイテク巨人2社の大型コラボ。Bloombergのマーク・ガーマン記者は、米国時間11月2日、 Apple（アップル）が2026年春に提供予定の次期「Siri」に、Google（グーグル）のカスタム版「Gemini」を採用する計画だと報じました。 関係者によると、Appleが要約生成や計画関連タスクを実行するGoogleの技術を採用する計画が進んでいるとのこと。契約金