バンダイは、「HG スーパー戦隊シリーズ vol.2」(1回／500円)の予約を、11月7日からガシャポンオンラインにて受け付ける。「HG スーパー戦隊シリーズ vol.2」(全4種・1回／500円)「HG スーパー戦隊シリーズ vol.2」は、躍動感溢れるポージング、ハイクオリティなビジュアルの「HG スーパー戦隊シリーズ」第2弾。ラインナップはブンレッド、キョウリュウレッド、ガオレッド、レッドレーサーの4種類。お届け時期は2026年2月下旬頃、