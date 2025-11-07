◇女子ゴルフツアーTOTOジャパンクラシック第2日（2025年11月7日滋賀県瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）国内唯一の米女子ゴルフツアーオフィシャルイベント。7位で出た高橋彩華（27＝フリー）が前半で4つスコアを伸ばし、10番を終え通算9アンダーで申ジエ（37＝韓国）と並び首位に立っている。ルーキーの荒木優奈（20＝Sky）と佐久間朱莉（22＝大東建託）、畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）が1打差の通算8ア