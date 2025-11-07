北朝鮮は7日午後、東の海上に向けて短距離弾道ミサイル1発を発射しました。日本の防衛省によりますと、ミサイルは日本のEEZ＝排他的経済水域の外に落下したとみられています。韓国軍の合同参謀本部によりますと、北朝鮮は7日午後0時35分ごろ、北朝鮮西部の平安北道一帯から東の海上に向けて弾道ミサイル1発を発射しました。ミサイルはおよそ700キロ飛行したということです。北朝鮮の弾道ミサイル発射は先月22日以来で、今年で6回目