アメリカのトランプ大統領は、中央アジアのカザフスタンがイスラエルとアラブ諸国の国交正常化を目指す「アブラハム合意」に参加すると表明しました。トランプ大統領は6日、SNSに投稿し、カザフスタンがイスラエルとアラブ諸国の国交正常化を目指す「アブラハム合意」に参加すると表明しました。トランプ氏が、カザフスタンのトカエフ首相とホワイトハウスで会談した際にイスラエルのネタニヤフ首相に電話し、3者で協議して決定し