山形県米沢市の温泉に体長約1.5メートルのクマがけさから居座っていましたが、緊急銃猟により駆除されました。午前7時半ごろ、米沢市にある滑川温泉（なめがわおんせん）「福島屋」から、「旅館の1階にクマが居座っている」と110番通報がありました。クマは体長およそ1.5メートルの成獣とみられ、警察や猟友会などが周囲を囲んで対応を検討していましたが、午前11時50分頃、自治体判断で発砲を可能とする「緊急銃猟」を実施し駆除