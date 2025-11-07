後輩の女性職員にわいせつな行為をしたとして、警視庁は７日、東京都内の警察署に勤務する３０歳代の男性巡査長を不同意わいせつ容疑で東京地検に書類送検し、停職１か月の懲戒処分とした。巡査長は同日付で依願退職した。捜査関係者によると、巡査長は６月１日、同じ署で働く後輩の女性職員を自家用車に乗せ、抱き寄せて覆いかぶさったほか、７月３日には同乗した公用車内で、同２８日には署内の階段でそれぞれ体を触った疑い