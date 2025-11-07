高市首相は7日、北朝鮮が日本海に向けて弾道ミサイルを発射したことを受け急遽、記者団の取材に応じ「先ほど北朝鮮が弾道ミサイルを発射した。我が国のEEZ（排他的経済水域）外に落下したとみられ、被害の情報は現在確認していない」と述べた。北朝鮮は10月22日にも、短距離弾道ミサイルを日本海に向けて発射している。