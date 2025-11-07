漫才コンビ、ミルクボーイの内海崇（39）が6日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。大関琴桜を推していることを話した。今回は相撲大好き芸人、タレントのトーク。もともと相撲が好きだった内海だが、夫人も1年半ほど前から興味を持ち始めた。「（夫人は）それまでまったく興味なかったんですけど、一緒にテレビを見ていたら、琴桜関の時間いっぱいになった時のルーティーンの顔がかっこいい、となっ