「のどが痛いな～」と子供が言ったら、まずは風邪の可能性を疑うのではないかと思います。熱はなし、頭痛、腹痛もなし。夏の疲れが出たのかな、と軽く考えていたら......。筆者の体験談をお届けします。 元気がない娘 ある日、小学校から帰って来た娘がなんだか浮かない顔をしています。おやつもあまり食べず、食欲もない様子です。 しばらくして、「お母さん、のどが痛い」と訴えてきました。 最近涼しくなってきたか