明後日9日(日)以降、各地で気圧変化が大きくなるため、頭痛や肩こりなどに注意が必要です。台風が近づくと気圧が下がり、体調に影響を及ぼすおそれがあります。来週は台風26号の動向にも注意してください。9日(日)からは気圧変化が大きい台風26号の動向に注意この先、全国的に気圧の変化が大きいことが予想されます。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。明後日9日(日)