NHK杯フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯は7日、大阪・東和薬品RACTABドームで開幕した。アイスダンスのリズムダンス（RD）では、2018年の平昌五輪銅メダリストで8季ぶりに国際大会に復帰したマイアとアレックスのシブタニ兄妹（米国）が1組目に登場。71.74点をマークした。アップテンポの曲に乗って軽快なダンスを見せたシブタニ兄妹。会場からは拍手が起き、息の合った演技の後には大歓声が送られた