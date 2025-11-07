メーガン妃（４４）が、久々に俳優としてスクリーンに戻ってくる。８年前にリーガルドラマ「ＳＵＩＴＳ／スーツ」を降板後、ヘンリー王子との婚約を発表し、俳優業から離れていたメーガン妃だが、近日公開予定の映画「クロース・パーソナル・フレンズ」でカメオ出演を果たすという。 【写真】メーガン妃、アーチー王子とリリベット王女の写真を公開 英紙