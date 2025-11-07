【新華社上海11月7日】中国上海市で5日、第8回中国国際輸入博覧会が開幕し、新たな製品や技術、サービスが多数披露された。人工知能（AI）・無人運転技術開発企業の西井科技のブースでは、SF映画「流転の地球3（原題:流浪地球3）」に登場する自動運転大型トラック「Q-Truck」が多くの来場者の目を引いた。Q-Truckはすでに中国や英国、タイ、アラブ首長国連邦（UAE）など28の国と地域で大規模に導入されている。（記者/方芸暁、