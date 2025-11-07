お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）と博多華丸（55）が7日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。秋の高級食材について語った。地鶏昆布だしとごま豆乳の2種類のお鍋をつまみにトーク。具材として立派な、まいたけも用意された。鍋を食べながらほろ酔いの華丸は「香りまつたけ、味しめじ。まいたけに何か冠付けてやらんでいいの？しいたけ、エリンギ、もっとそれぞれに言ってあげてほしいな。まつ