将棋の第66期王位戦7番勝負で6連覇を達成した藤井聡太王位（23）＝王将含む6冠＝が7日、東京都港区の明治記念館で開催された就位式に出席し、就位状、王位杯などを受けとった。6〜9月の7番勝負では永瀬拓矢九段（33）を相手に開幕3連勝後に連敗。第6局は開催地の静岡県牧之原市が台風被災のため会場を東京・将棋会館に変更するアクシデントのなかで勝利を収め、防衛に成功した。就位式で謝辞に立った藤井は「シリーズを通し