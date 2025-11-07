中国山東省の青島港に積まれたコンテナ＝10月（新華社＝共同）【上海共同】中国税関総署が7日発表した10月の貿易統計によると、輸出は前年同月比1.1％減の3053億ドル（約47兆円）だった。輸出が前年同月を下回るのは8カ月ぶり。米国向け輸出は25％減の349億ドルだった。中国は対米貿易摩擦を踏まえて輸出先を多角化してきたが、米国への輸出減少を吸収しきれなかった。輸入全体は1.0％増の2152億ドル。5カ月連続のプラスと