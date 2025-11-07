「阪神秋季キャンプ」（７日、安芸）来季から阪神の投手コーチに就任する桑原謙太朗氏が７日、高知県安芸市で行われている秋季キャンプに合流。ブルペンで早速指導した。新コーチに助言を求めたのは、今秋からサイドスローに挑戦している２年目の松原。現役時代は得意のまっスラを武器に活躍した、桑原氏にスライダーの握りから聞いた。すぐに投球練習で実践した右腕。新しい感覚を得たように充実の表情で腕を振っていた。