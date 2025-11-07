カスハラ加害者に対して誠実に対応しても意味がないという（写真：amadank／PIXTA）【図で見る】「カスハラの社会問題化」の背景クレームはお客様からの大切な指摘であり、製品やサービスの品質向上に役立つ企業の財産である――。「カスハラドットコム」を運営する弁護士の能勢章氏は、これまで多くの企業で見られたクレームに対するこうした姿勢はもはや時代に合っていないと言います。ではなぜ、かつては「宝の山」ともいわれ