楽天グループは、2026年1月以降に「パスキー」や「二要素認証」を利用できるサービスを順次拡大する。「楽天ID」のセキュリティ強化につなげる。 楽天が展開するサービスで、パスキーやメールアドレスでの二要素認証を利用できるのは一部のサービスにとどまるが、パスキーは2026年1月以降、メールアドレスでの二要素認証は今後、対応サービスを拡大する。同