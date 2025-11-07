小松空港は、東京/羽田〜小松線の搭乗促進キャンペーン第1弾を11月1日から12月31日搭乗分まで実施している。東京/羽田〜小松線を1往復利用した小松空港サポーターズクラブ会員1,500人に、5,000円分のQUOカードPayを配信する。内訳は、初利用者向けの「ウェルカムキャンペーン」が先着500名、利用経験者向けの「リピートキャンペーン」が平日搭乗分のみ対象の抽選1,000人で、いずれも特典は1人1回。参加には会員登録が必要。搭乗時