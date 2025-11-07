カタールで行われているＵ―１７Ｗ杯は６日、１次リーグ第２戦が行われ、Ｂ組のＵ―１７日本代表はＵ―１７ニューカレドニア代表に０―０と引き分けた。立ち上がりから圧倒的に攻め立てた日本は、前半２５分にＦＷ吉田湊海（鹿島）が決定機を迎えるなど、何度もゴールを脅かした。０―０の後半５分にはニューカレドニアのＦＷワモウェイにポスト直撃のシュートを許すシーンもあったが、チャンスの数では圧倒的に上回った。後半