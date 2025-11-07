北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（朝鮮通信＝共同）【ソウル共同】韓国軍合同参謀本部は7日、北朝鮮が日本海に向けて弾道ミサイルを発射したと明らかにした。日本の海上保安庁によると、北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものは既に落下したとみられる。高市早苗首相は、官邸で記者団に「北朝鮮が弾道ミサイルを発射した」と明言。落下したのは日本の排他的経済水域（EEZ）外とみられ、被害は確認していないとし