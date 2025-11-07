【モデルプレス＝2025/11/07】モデルの“せいせい”こと田向星華が11月6日、自身のInstagramを更新。娘を抱っこしたショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】24歳ギャルモデル「普段は載せない」娘の姿公開◆せいせい、娘の抱っこショット公開2025年4月に結婚、7月に第1子女児の出産を発表していたせいせいは「うちの天使ですどうも」と記し、親子お揃いのグレーのニットにデニムパンツを着用した抱っこショットを公開。