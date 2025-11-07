東海地方は、向こう一週間も晴れる日が多いでしょう。この週末、明日8日は雲が広がりやすくなりますが、雨は降らない所が多く、お出かけを楽しめそうです。9日(日)は、広く雨が降る見込みです。今日7日は「立冬」東海は日差しが暖かく過ごしやすい今日7日は、二十四節気の一つ「立冬」で、暦の上では冬の始まりです。西日本から東日本は、高気圧に覆われて広く晴れています。今夜(7日)にかけても、安定して晴れて、雨の心配はほ