前編記事『アメリカで「若者の雇用だけ」が減っている…世界を襲う「AI就職氷河期」の始まり』より続く。日本人はどうなるのかアメリカの労働者が崖っぷちに立たされる一方で、われわれ日本人はどうなるのだろうか。ITエンジニアの転職や就職を支援する、paiza株式会社CEOの片山良平氏は次のように語る。「日本では現状、アメリカのような大規模なAI投資をしている企業はほとんどないので、同じような状況にはなっていません。それ