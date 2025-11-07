【愛宕 月夜のお姉さん狼】 受注期間：11月7日～12月17日 2027年1月 発売予定 価格：29,800円 グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「愛宕 月夜のお姉さん狼」を2027年1月に発売する。受注期間は12月17日まで。価格は29,800円。 本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、重桜陣営所属の重巡洋艦「愛宕」の着せ替え「月