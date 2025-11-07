亡き母と自身の顔を半分ずつ組み合わせた画像をThreadsに投稿した女性が「そっくりすぎる」と話題を集めています。投稿主は、SNSで日常のひとコマを発信しているAkaneさん（@_gin720）です。10年以上前に亡くなったという母親の写真と、31歳となった自身の現在の写真を合成したその1枚には、「主さんの中にお母様が生きてますね」「そっくり！寸分違わずってやつですね」など、時を超えた母娘のつながりに驚く声が寄せられました。