９日から秋の全国火災予防運動が始まるのに合わせて7日、松本市で火災予防の啓発活動が行われました。JR松本駅前で行われた松本蟻ケ崎高校書道部による書道パフォーマンス。啓発活動は9日から始まる「秋の全国火災予防運動」にあわせて行われたもので7日は 松本広域消防局や地元の消防団50人がティッシュとメモ帳を配って火災予防を呼び掛けました。松本広域消防局によりますと今年、管内で発生した火災は昨日までで130件で