偉人の知られざる逸話や、教科書には載っていない真実など、掘り下げれば掘り下げるほど日本史はおもしろくなります（構成：山田真理）近代以前の日本では、夫婦は別の姓を名乗っていた？* * * * * * *Q. 近代以前の日本では、夫婦は別の姓を名乗っていた？Q. 戦国時代の女性の正しい座り方は「正座」だった？【社会】〇or×？肖像画に描かれた女性たちの姿は……「正しい座り方」と書く「正座」は、いつの時代にも礼儀にかな