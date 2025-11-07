【ソウル＝依田和彩】韓国軍合同参謀本部は７日、北朝鮮が日本海に向けて弾道ミサイルを発射したと発表した。日本政府によると、日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）の外に落下したとみられる。韓国軍などは飛行距離の分析などを進めている。高市首相は７日午後、首相官邸で記者団に「被害情報は現在、確認されていない」と述べた。国民への情報提供や安全確認の徹底などを関係省庁に指示したといい、「引き続き情報収集に努める」