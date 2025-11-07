北朝鮮はきょう午後、弾道ミサイルを発射しました。日本のEEZ＝排他的経済水域の外に落下したものとみられます。【写真を見る】【速報】北朝鮮が弾道ミサイルを発射日本のEEZ外に落下とみられる高市総理「安全確認の徹底など指示」高市総理「北朝鮮が弾道ミサイルを発射しました。我が国のEEZ外に落下したとみられ、被害の情報は現在、確認しておりません」高市総理は先ほど、弾道ミサイルは日本のEEZの外に落下したものとみら