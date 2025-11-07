アメリカ連邦地方裁判所は6日、政府機関の一部閉鎖によりトランプ政権が低所得者向けの食糧支援を打ち切ったことなどに対し、これを認めず支援を続けるよう命じました。トランプ政権は、政府閉鎖により予算が止められた影響で、低所得者向け食料支援を11月から停止し、その後、一部のみ支給すると表明していました。これに対し、連邦地方裁判所は6日、トランプ政権に全額の支援を継続するよう命じました。この問題をめぐってはおよ