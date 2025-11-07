大人の女性に人気のファッションブランド「OPAQUE.CLIP（オペーク ドット クリップ）」が、ミッフィー誕生70周年を記念して、特別なコラボレーションアイテムを発売します♡ 2025年11月13日（木）より一部店舗とオンラインストアで登場する全7アイテムは、冬のギフトにもぴったりなふわもこ素材やシャイニーな小物が勢ぞろい。大人可愛いスタイルを楽しみながら、心もあたたまる季節を迎えましょう。