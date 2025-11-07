お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）小木博明（54）が6日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。オズワルドの伊藤俊介（36）と蛙亭イワクラ（35）の破局について言及した。小木が「4年も付き合ってたんだな〜」と切り出すと、矢作は「付き合うにしても、別れるにしても、その時の付き合った時のエピソード、別れた時のエピソードがよっぽど変わってない限り、もう拾わないな、こ