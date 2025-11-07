お笑いコンビ、鬼越トマーホークの金ちゃん（40）が6日、X（旧ツイッター）を更新。同日に誕生日を迎え、幼少期の写真を公開した。「今日で40歳を迎えました！40になって気づいた事は体のバランスはどう足掻いても覆せないということです」とつづり、鉄板ネタである幼少期の写真をアップ。顔と体のサイズのバランスが独特だった。この投稿に対し「いや、よく今の金ちゃんに成形された！全国の大きめキッズたちの希望」「芸術的