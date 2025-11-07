鈴鹿8耐でV4に勝つ750インライン4開発に単を発した操る面白さでライディングする新次元のスーパースポーツFireBlade！ 1992年に登場したCBR900RR FireBladeは、それまでトップメーカーとしてビッグバイクをジェントルなコンセプトを守り抜いた考え方を脱ぎ捨てた、当時では周囲を唖然とさせる過激なスーパースポーツだった。元はといえば、鈴鹿8耐でV型4気筒に勝つポテンシャ