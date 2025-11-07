2025年6G発展大会が13〜14日に北京市の北京経済技術開発区で開催される。「スマートで世界を結び、6G技術イノベーションエコシステムを共同建設」をテーマに、6Gの応用ニーズ、重要技術、産業開発、試験・検証、国際標準といった注目を集める議題について共に話し合い、6Gの重要技術とアーキテクチャの成果を推進して世界的な共通認識を形成し、世界統一の6Gの国際標準と産業エコシステムを維持することを目指す。中国情報通信研究