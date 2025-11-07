11月に入り静岡県内では死亡事故が相次いでいますが、11月6日も熱海市と浜松市で事故があり、2人が死亡しました。 6日午後11時半頃、熱海市海光町の国道でトラックがマンションの外壁に衝突する事故がありました。 この事故でトラックを運転していた、神奈川県相模原市に住む会社員の男性（58）が、病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。 警察によりますと、男性が運転していたトラックは南に向かって走っていて、何ら