2025年11月7日は、二十四節気の「立冬」です。静岡県三島市では、冬の風物詩、松並木の「コモ巻き」作業が行われました。 【写真を見る】立冬に合わせ「コモ巻き」作業 旧東海道の箱根松並木も冬支度＝静岡・三島市 旧東海道の箱根松並木のコモ巻きは、毎年「立冬」の日に行われていて2025年で56回目です。 「コモ巻き」は、冬の間に虫たちが枯れ葉の中などで過ごす習性を利用して害虫を駆除する伝統的な方法で、冬を越した3月