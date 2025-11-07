自動車部品メーカーが体に障害のある人などを招待し気軽に音楽を楽しんでもらう「秋の福祉コンサート」が11月6日、静岡市葵区の静岡音楽館AOIで開かれました。 【写真を見る】バイオリンやピアノの美しい音色が魅了約500人招待し「秋の福祉コンサート」＝静岡市葵区 このコンサートは、静岡市に本社がある自動車部品メーカーの村上開明堂が毎年開催しています。 今回は、障害のある