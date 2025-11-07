安芸高田市出身の絵本画家 柿本幸造さんの生誕１１０年記念の原画展がひろしま美術館で始まりました。 中区のひろしま美術館にはミリオンセラーの「どうぞのいす」などで知られる絵本画家 柿本幸造さんの作品約１４０点が展示されています。 約３０００点保管されている作品の中から、絵本に多く登場する「動物」をテーマに初公開の原画や、デザイナー時代の作品などが並んでいます。 来場者「色合いがとても