奈良県生駒市は、不正に入手した他人の交通系ＩＣカードを使って食品などを購入したとして、詐欺罪で逮捕・起訴された男性職員（５８）に懲戒免職処分を下しました。生駒市が１１月６日付けで懲戒免職としたのは、総務部人権施策課ダイバーシティ推進プラザの主幹の男（５８）です。市によりますと、男は、不正に入手した他人名義の交通系ＩＣカードを使って食品などを購入したとして、今年９月に逮捕され、その後２度にわた