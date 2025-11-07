成友興業 [名証Ｍ] が11月7日昼(12:20)に決算を発表。25年9月期の連結経常利益は前の期比28.8％増の10.2億円になり、26年9月期も前期比8.0％増の11億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。4期連続増収、増益になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比41.1％増の2.1億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の4.5％→6.3％に改善した。 株探ニュース