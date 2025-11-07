元テレビ朝日社員でジャーナリストの玉川徹氏が7日、コメンテーターを務める同局の「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に生出演。東京の賃貸マンションの家賃高騰について語った。番組では東京23区のファミリー向けの賃貸マンションの平均価格が3カ月連続で過去最高を更新し、25万円に迫っていると伝えた。都は前日6日、相場よりも2割安い賃貸住宅の供給を目指して立ち上げる、官民ファンドの事業者を選定した。